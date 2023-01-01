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Вуншпунш , список сезонов

Wunschpunsch
Год выпуска 2011
Страна Канада/Франция/Германия
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Das Erste
Список сезонов сериала «Вуншпунш »
Вуншпунш - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 9 ноября 2011 - 14 декабря 2011
 
Вуншпунш - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 30 мая 2012 - 4 июля 2012
 
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