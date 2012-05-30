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Постер к 2-му сезону сериала Вуншпунш
Киноафиша Сериалы Вуншпунш Сезоны Сезон 2

Вуншпунш , 2 сезон

Wunschpunsch
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Вуншпунш »

Во 2-м сезоне сериала «Вуншпунш» колдуны Тирания и Бубоник начинают подозревать своих питомцев в излишнем интеллекте. Они решают провести специальные тесты, чтобы выяснить, не они ли срывают их дьявольские планы по уничтожению Мегалополиса. Но для Мэггота это оказывается слишком, и он забирает Якоба и Маурицио к себе. Бубоник заключает сделку с таинственным гостем из Царства волшебства, который обещает сделать его всемогущим магом. Разумеется, его тетке Тирании не нравится перспектива стать слабее своего племянника. Она накладывает на город новое заклятие, но выясняется, что оно действует лишь на тех, кто спал в момент его произнесения.

Список серий 2-го сезона сериала «Вуншпунш » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жизнь у Маггога Life with Maggot
Сезон 2 Серия 1
30 мая 2012
Дьявольская сделка Let's Break a Deal
Сезон 2 Серия 2
31 мая 2012
Медленно, но верно Slowly But Surely
Сезон 2 Серия 3
3 июня 2012
Сплошное расстройство Gloom with a View
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2012
Мэр на день Mayor for a Day
Сезон 2 Серия 5
5 июня 2012
День неудачников Good for Nothing
Сезон 2 Серия 6
6 июня 2012
Веселые ботинки Fancy Footwork
Сезон 2 Серия 7
7 июня 2012
Тень сомнения Shadow of a Doubt
Сезон 2 Серия 8
10 июня 2012
Добрые колдуны Nice Wizards
Сезон 2 Серия 9
11 июня 2012
Инспектор Маггог Inspector Maggot
Сезон 2 Серия 10
12 июня 2012
Заговор на тщеславие Vanity Spell
Сезон 2 Серия 11
13 июня 2012
Кто последний? Drop Me a Line
Сезон 2 Серия 12
14 июня 2012
Счастье за деньги не купишь Money Can't Buy Happiness
Сезон 2 Серия 13
17 июня 2012
День святого Валентина Happy Valentine
Сезон 2 Серия 14
18 июня 2012
Сила притяжения Simply Irresistable
Сезон 2 Серия 15
19 июня 2012
В глубь веков Ty-Me Travel
Сезон 2 Серия 16
20 июня 2012
Большая течь The Great Escape
Сезон 2 Серия 17
21 июня 2012
Бок о бок Two Cute
Сезон 2 Серия 18
24 июня 2012
Суперигра Quiz the Wizard
Сезон 2 Серия 19
25 июня 2012
Апчхи! Achoo!
Сезон 2 Серия 20
26 июня 2012
Великое уменьшающее заклинание The Big Shrinking Spell
Сезон 2 Серия 21
27 июня 2012
Неуправляемые Abominable Behavior
Сезон 2 Серия 22
28 июня 2012
Синдром Пиноккио The Pinocchio Syndrome
Сезон 2 Серия 23
1 июля 2012
Это был только сон Perchance to Dream-Not
Сезон 2 Серия 24
2 июля 2012
Собачья жизнь It's a Dog's Life
Сезон 2 Серия 25
3 июля 2012
Война полов The War of the Sex
Сезон 2 Серия 26
4 июля 2012
График выхода всех сериалов
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