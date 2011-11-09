Мультсериал «Вуншпунш» рассказывает о паре колдунов-неудачников, которые раз за разом безрезультатно пытаются уничтожить город Мегалополис. Великовозрастный Бубоник и его тетя Тирания то насылают на жителей оглушительный кашель, то выпускают на улицы густой туман, а то и вовсе заставляют всех соседей поссориться между собой. К счастью, их фамильяры – кот Маурицио и ворон Якоб – на самом деле тайно служат Совету животных. Они делают все возможное, чтобы сорвать планы своих злобных и глупых хозяев.