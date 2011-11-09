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Киноафиша Сериалы Вуншпунш

Вуншпунш (2011 - 2012)

Wunschpunsch 18+
Год выпуска 2011
Страна Канада/Франция/Германия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Das Erste
Продолжительность сериала 19 часов 4 минуты

О чем сериал

Мультсериал «Вуншпунш» рассказывает о паре колдунов-неудачников, которые раз за разом безрезультатно пытаются уничтожить город Мегалополис. Великовозрастный Бубоник и его тетя Тирания то насылают на жителей оглушительный кашель, то выпускают на улицы густой туман, а то и вовсе заставляют всех соседей поссориться между собой. К счастью, их фамильяры – кот Маурицио и ворон Якоб – на самом деле тайно служат Совету животных. Они делают все возможное, чтобы сорвать планы своих злобных и глупых хозяев.

В ролях
В ролях
Власта Врана
Джоанна Нойес
Рик Джонс
Манон Штрахе
Вольфганг Якоб
Себастьян Шульц
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Вуншпунш - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 26 эпизодов
 
Вуншпунш - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 26 эпизодов
 
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Кадры из сериал
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