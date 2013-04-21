Menu
Continuum 2012 - 2015 season 2

Kinoafisha TV Shows Continuum Seasons Season 2

Continuum 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 32 minutes
"Continuum" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Континуум» Кира появляется после убийства. Она пытается восстановить связь с Алеком, который изменился после прочтения сообщения от себя из будущего. Кира и Карлос вместе вступают в схватку с членами террористической группировки Liber8. Им нужно помешать Трэвису сбежать во время перевода в другое место заключения. В это же самое время Келлог делает Алеку предложение, от которого он не может отказаться. Кира изучает новый вид наркотических веществ, получивший широкое распространение на улицах. Она узнает о нем из своего будущего. Соня и Трэвис отправляются на войну.

7.6 IMDb
Second Chances
Season 2 Episode 1
21 April 2013
Split Second
Season 2 Episode 2
28 April 2013
Second Thoughts
Season 2 Episode 3
5 May 2013
Second Skin
Season 2 Episode 4
12 May 2013
Second Opinion
Season 2 Episode 5
26 May 2013
Second Truths
Season 2 Episode 6
2 June 2013
Second Degree
Season 2 Episode 7
9 June 2013
Second Listen
Season 2 Episode 8
16 June 2013
Seconds
Season 2 Episode 9
7 July 2013
Second Wave
Season 2 Episode 10
14 July 2013
Second Guess
Season 2 Episode 11
21 July 2013
Second Last
Season 2 Episode 12
28 July 2013
Second Time
Season 2 Episode 13
4 August 2013
