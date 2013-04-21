Во 2-м сезоне сериала «Континуум» Кира появляется после убийства. Она пытается восстановить связь с Алеком, который изменился после прочтения сообщения от себя из будущего. Кира и Карлос вместе вступают в схватку с членами террористической группировки Liber8. Им нужно помешать Трэвису сбежать во время перевода в другое место заключения. В это же самое время Келлог делает Алеку предложение, от которого он не может отказаться. Кира изучает новый вид наркотических веществ, получивший широкое распространение на улицах. Она узнает о нем из своего будущего. Соня и Трэвис отправляются на войну.