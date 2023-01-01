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Терминатор: Битва за будущее
Сезоны
Терминатор: Битва за будущее, список сезонов
Terminator: The Sarah Connor Chronicles
16+
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
FOX
Список сезонов сериала «Терминатор: Битва за будущее»
Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов
13 января 2008 - 3 марта 2008
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
8 сентября 2008 - 10 апреля 2009
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