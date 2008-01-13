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Постер к 1-му сезону сериала Терминатор: Битва за будущее
Киноафиша Сериалы Терминатор: Битва за будущее Сезоны Сезон 1

Терминатор: Битва за будущее, 1 сезон

Terminator: The Sarah Connor Chronicles 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 27 минут
О чем 1-й сезон сериала «Терминатор: Битва за будущее»

В 1-м сезоне сериала «Терминатор: Битва за будущее» Сара Коннор почувствовала приближающуюся опасность. Она сорвалась, взяв своего сына, оставила мирную жизнь в Небраске и поехала в небольшой городок в Нью-Мексико, чтобы потеряться из виду. Удивленный возлюбленный Сары подал заявление в правоохранительные органы и, сам того не подозревая, навлек беду на свою любимую женщину и ее сына. Через некоторое время Джон и его мать сталкиваются с жестоким механическим убийцей, а также знакомятся с их новой помощницей. Она рассказывает Саре последние известия и предлагает помощь. Вместе они рассчитывают остановить апокалипсис.

Список серий 1-го сезона сериала «Терминатор: Битва за будущее» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
13 января 2008
Гноти Сьютон Gnothi Seauton
Сезон 1 Серия 2
14 января 2008
Турок The Turk
Сезон 1 Серия 3
21 января 2008
Тяжелый металл Heavy Metal
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2008
Королевский гамбит Queen's Gambit
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2008
Темницы и драконы Dungeons & Dragons
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2008
Рука демона The Demon Hand
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2008
Чип Вика Vick's Chip
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2008
Что он видел What He Beheld
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2008
График выхода всех сериалов
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