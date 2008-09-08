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Постер к 2-му сезону сериала Терминатор: Битва за будущее
Киноафиша Сериалы Терминатор: Битва за будущее Сезоны Сезон 2

Терминатор: Битва за будущее, 2 сезон

Terminator: The Sarah Connor Chronicles 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Терминатор: Битва за будущее»

Во 2-м сезоне сериала «Терминатор: Битва за будущее» Сара выясняет, что Энди не только восстановил свое творение, но и произвел апгрейд. Теперь он планирует выставить «Турка» на шахматном турнире. Тот, кто одержит победу, сможет заключить соглашение с военнослужащими. В это время Джон интересуется таинственной одноклассницей, а Кэмерон собирается поговорить с психологом в школе. Во время их разговора она делает все для того, чтобы выглядеть заурядной старшеклассницей, которая ничем не отличается от своих сверстниц. Кромарти же в новом виде проведал Чарли Диксона. Он выдал себя за сотрудника ФСБ.

Список серий 2-го сезона сериала «Терминатор: Битва за будущее» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Самсон и Далила Samson and Delilah
Сезон 2 Серия 1
8 сентября 2008
Автоматика для людей Automatic for the People
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2008
Мышеловка The Mousetrap
Сезон 2 Серия 3
22 сентября 2008
Эллисон из Палмдейла Allison from Palmdale
Сезон 2 Серия 4
29 сентября 2008
Прощайся с этим Goodbye to All That
Сезон 2 Серия 5
6 октября 2008
Высока башня да скоро падение The Tower Is Tall but the Fall Is Short
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2008
Брат Наблуса Brothers of Nablus
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2008
Мистер Фергусон сегодня приболел Mr. Ferguson Is Ill Today
Сезон 2 Серия 8
10 ноября 2008
Усложнения Complications
Сезон 2 Серия 9
17 ноября 2008
Странные вещи происходят в точке один два Strange Things Happen at the One Two Point
Сезон 2 Серия 10
24 ноября 2008
Самодельный человек Self Made Man
Сезон 2 Серия 11
1 декабря 2008
Алпайн Филдс Alpine Fields
Сезон 2 Серия 12
8 декабря 2008
Приветствуем жителей Земли Earthlings Welcome Here
Сезон 2 Серия 13
15 декабря 2008
Исцеляющая рана The Good Wound
Сезон 2 Серия 14
13 февраля 2009
Песни Пустыни Desert Cantos
Сезон 2 Серия 15
20 февраля 2009
Тот караулит – этот спит Some Must Watch, While Some Must Sleep
Сезон 2 Серия 16
27 февраля 2009
Мы одни Ourselves Alone
Сезон 2 Серия 17
6 марта 2009
Особенный день, Часть 1 Today Is the Day
Сезон 2 Серия 18
13 марта 2009
Особенный день, Часть 2 Last Voyage of the Jimmy Carter
Сезон 2 Серия 19
20 марта 2009
К Маяку To the Lighthouse
Сезон 2 Серия 20
27 марта 2009
Взрастил Адам Каина Adam Raised a Cain
Сезон 2 Серия 21
3 апреля 2009
Рождённый бежать Born to Run
Сезон 2 Серия 22
10 апреля 2009
График выхода всех сериалов
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