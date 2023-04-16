В центре событий оказывается геймер Дундун, который жить не может без компьютерных игр. Каково же было удивление героя, когда он очутился в альтернативной реальности и оказался там самым слабым из всех чудовищ. Покровительство ему оказывает Пузырек, а заправилой в его классе – Укротитель. Во время их захватывающих приключений Дундун видит, что у НИПов и монстров постепенно проявляется сознание. Молодому человеку предстоит оказать помощь как НИПам, так и другим игрокам, чтобы снова вернуться в свой мир.