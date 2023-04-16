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Постер сериала Слабейший монстр
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Киноафиша Сериалы Слабейший монстр

Слабейший монстр (2023 - …)

Monster But Wild 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 9 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается геймер Дундун, который жить не может без компьютерных игр. Каково же было удивление героя, когда он очутился в альтернативной реальности и оказался там самым слабым из всех чудовищ. Покровительство ему оказывает Пузырек, а заправилой в его классе – Укротитель. Во время их захватывающих приключений Дундун видит, что у НИПов и монстров постепенно проявляется сознание. Молодому человеку предстоит оказать помощь как НИПам, так и другим игрокам, чтобы снова вернуться в свой мир.

В ролях
В ролях
Тин Юньси
Хуан Лэи
Чжан Цзямин
Ту Бай
Туан Да Бао
Все актеры и съемочная группа
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Лучшее аниме про геймеров и виртуальную реальность Лучшее аниме про геймеров и виртуальную реальность

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Слабейший монстр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Слабейший монстр - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 16 эпизодов
 
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