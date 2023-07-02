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Постер к 2-му сезону сериала Слабейший монстр
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Киноафиша Сериалы Слабейший монстр Сезоны Сезон 2

Слабейший монстр, 2 сезон

Monster But Wild 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Слабейший монстр»

Во 2-м сезоне сериала «Слабейший монстр» приключения юноши, который оказался внутри своей любимой онлайн-игры, продолжаются. Заядлый геймер был очень раздосадован, когда оказался самым слабым персонажем без сил, навыков и умений. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы добиться успехов в обличии самого слабого монстра в вымышленной вселенной. Будучи запертым в виртуальном пространстве, Дундун делает все, чтобы отыскать способ вернуться к своей реальной жизни. Это оказалось задачей не из простых, особенно учитывая, что его могут победить все, в том числе низкоуровневая слизь.

Список серий 2-го сезона сериала «Слабейший монстр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
2 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
6 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
13 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
20 августа 2023
График выхода всех сериалов
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