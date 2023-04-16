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Постер к 1-му сезону сериала Слабейший монстр
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Киноафиша Сериалы Слабейший монстр Сезоны Сезон 1

Слабейший монстр, 1 сезон

Monster But Wild 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Слабейший монстр»

В 1-м сезоне сериала «Слабейший монстр» главный герой жить не может без популярной онлайн-игры «Лазурь», которая существует уже десяток лет подряд. Он является ветераном этой игры, играет в нее с самого первого дня и уже добился высот. Однажды парню достается приз, который он с вожделением открыл и... переместился в альтернативную реальность. Только внутри игры он является отнюдь не сильным персонажем, а самым слабым маленьким монстром. Дундун должен нарастить свои способности, заслужить расположение единомышленников и сделать так, чтобы вернуться в свое настоящее. Его ждет немало испытаний.

Список серий 1-го сезона сериала «Слабейший монстр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2023
График выхода всех сериалов
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