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Постер к 2-му сезону сериала Мыши-рокеры с Марса
Киноафиша Сериалы Мыши-рокеры с Марса Сезоны Сезон 2

Мыши-рокеры с Марса, 2 сезон

Biker Mice from Mars 12+
Оригинальное название Season 2
Название Серия 2
Премьера сезона 20 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 39
Продолжительность сезона 14 часов 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мыши-рокеры с Марса»

В 2-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» троица инопланетных героев-грызунов продолжает защищать Землю от вторженцев с планеты Плутарх. Их старый враг Лимбургер, из-за которого им когда-то пришлось покинуть свой родной Марс, теперь достиг нашей планеты и постоянно придумывает новые коварные планы по захвату мира. Он решает украсть новейшее разрушительное оружие – Аннигилятор для добычи ископаемых из недр Земли. А прикрыть свои темные дела злодей догадывается строительством модного парка аттракционов. Он доходит до того, что планирует изолировать Чикаго и телепортировать его на Плутарх.

Список серий 2-го сезона сериала «Мыши-рокеры с Марса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кража века Steal of the Century
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 1994
Мы отправляемся в Сырляндию We're Going to Cheesyland
Сезон 2 Серия 2
21 сентября 1994
Без гроша Stone Broke
Сезон 2 Серия 3
22 сентября 1994
Маньяк из города автомобилей The Motor City Maniac
Сезон 2 Серия 4
26 сентября 1994
Летучий город Upwardly Mobile
Сезон 2 Серия 5
28 сентября 1994
Не расстанемся с Последней Надеждой Last Stand at Last Chance
Сезон 2 Серия 6
29 сентября 1994
Возвращение на Марс: Часть 1 Back to Mars (1)
Сезон 2 Серия 7
3 октября 1994
Возвращение на Марс Back to Mars (2)
Сезон 2 Серия 8
4 октября 1994
Возвращение на Марс: Часть 3 Back to Mars (3)
Сезон 2 Серия 9
5 октября 1994
Трибунал The Tribunal
Сезон 2 Серия 10
10 октября 1994
Мотокросс-ловушка Motocross Trap
Сезон 2 Серия 11
12 октября 1994
Не прощеный сыр Unforgiven Cheese
Сезон 2 Серия 12
13 октября 1994
Новобранцы заплесневелого сыра Bleu Cheese Bros
Сезон 2 Серия 13
17 октября 1994
Инквизиция The Inquisition
Сезон 2 Серия 14
19 октября 1994
Охотники Stalkers
Сезон 2 Серия 15
22 октября 1994
Я, Чумазоид I, Greasepit
Сезон 2 Серия 16
24 октября 1994
Злодей года Villain of the Year
Сезон 2 Серия 17
25 октября 1994
Сырорубы Cheeseloggers
Сезон 2 Серия 18
27 октября 1994
Байкеры юрского периода Hickory Dickory Doc
Сезон 2 Серия 19
31 октября 1994
Летучие мыши Die Fledermice
Сезон 2 Серия 20
2 ноября 1994
Закон Ям Law of the Pits
Сезон 2 Серия 21
7 ноября 1994
Опасность – наша профессия Danger is Our Business
Сезон 2 Серия 22
15 ноября 1994
Требуется безумный ученый Mad Scientist Wanted
Сезон 2 Серия 23
17 ноября 1994
Сбежавшее озеро Lake Michi-Gone
Сезон 2 Серия 24
18 ноября 1994
Семена победы Seeds of Victory
Сезон 2 Серия 25
23 ноября 1994
Красотка Pwetty Wady
Сезон 2 Серия 26
1 декабря 1994
Хорошего по немножку My Cheese is Quick
Сезон 2 Серия 27
15 декабря 1994
Мышинатор Verminator
Сезон 2 Серия 28
23 декабря 1994
Лихие новобранцы Cheese Cadets
Сезон 2 Серия 29
9 января 1995
Как в жизни So Life Like
Сезон 2 Серия 30
19 января 1995
Мусорные войны Garbage Wars
Сезон 2 Серия 31
26 января 1995
Порочные круги Vicious Cycles
Сезон 2 Серия 32
9 февраля 1995
Мотокентавры Cycle Centaurs
Сезон 2 Серия 33
16 февраля 1995
Модо завязывает Modo Hangs It Up
Сезон 2 Серия 34
22 февраля 1995
Что воняет хуже, чем плутаркийский юрист What Smells Worse Than a Plutarkian Lawyer?
Сезон 2 Серия 35
1 марта 1995
За горизонтом Below the Horizon
Сезон 2 Серия 36
9 марта 1995
Большая проблема Big Trouble
Сезон 2 Серия 37
13 апреля 1995
Академия «Тяжелый кулак» Academy of Hard Knocks
Сезон 2 Серия 38
20 апреля 1995
Высоколетающие грызуны High Rollin' Rodents
Сезон 2 Серия 39
23 июня 1995
График выхода всех сериалов
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