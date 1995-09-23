Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Мыши-рокеры с Марса
Киноафиша Сериалы Мыши-рокеры с Марса Сезоны Сезон 3

Мыши-рокеры с Марса, 3 сезон

Biker Mice from Mars 12+
Оригинальное название Season 3
Название Серия 3
Премьера сезона 23 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мыши-рокеры с Марса»

В 3-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» бесстрашные антропоморфные грызуны Дроссель, Модо и Винни оказываются в прошлом. Перед ними встает непростая историческая задача, от успеха которой зависит будущее всего мира. Коварный Лимбургер, не сумев захватить Землю в настоящем, решает сделать это во времена короля Артура и рыцарей Круглого стола. Мыши-байкеры следуют за ним во временной портал, чтобы помешать злодею заполучить Англию. Им помогают фея Моргана, колдун Мерлин и Мордред. Однако в мотоциклах друзей быстро заканчивается бензин, и им приходится срочно изобретать средневековую версию топлива.

Список серий 3-го сезона сериала «Мыши-рокеры с Марса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Рыцари-байкеры круглого стола: Часть 1 Biker Knights of the Round Table (1)
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 1995
Рыцари-байкеры круглого стола: Часть 2 Biker Knights of the Round Table (2)
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 1995
Виртуальная нереальность Virtual Unreality
Сезон 3 Серия 3
7 октября 1995
Падение в шахту Pitfall
Сезон 3 Серия 4
14 октября 1995
Червивая диета Diet of Worms
Сезон 3 Серия 5
21 октября 1995
Полет и гонка Rocketh and Rideth
Сезон 3 Серия 6
4 ноября 1995
Слишком много Лимбургеров портят дело Too Many Limburgers Spoil the Cheese
Сезон 3 Серия 7
11 ноября 1995
Проваливай, парень Hit the Road, Jack
Сезон 3 Серия 8
18 ноября 1995
Бывший учитель Caveat Mentor
Сезон 3 Серия 9
25 ноября 1995
Там, где не ступала лапа мыши Where No Mouse Has Gone Before
Сезон 3 Серия 10
3 января 1996
Однажды на Марсе: Часть 1 Once Upon a Time on Mars (1)
Сезон 3 Серия 11
10 февраля 1996
Однажды на Марсе: Часть 2 Once Upon a Time on Mars (2)
Сезон 3 Серия 12
17 февраля 1996
Однажды на Марсе: Часть 3 Once Upon a Time on Mars (3)
Сезон 3 Серия 13
24 февраля 1996
График выхода всех сериалов
Related video
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше