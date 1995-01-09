Menu
Biker Mice from Mars 1993 - 1996 season 2

Biker Mice from Mars season 2 poster
Biker Mice from Mars 12+
Original title Season 2
Title Серия 2
Season premiere 20 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 39
Runtime 14 hours 18 minutes
"Biker Mice from Mars" season 2 description

В 2-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» троица инопланетных героев-грызунов продолжает защищать Землю от вторженцев с планеты Плутарх. Их старый враг Лимбургер, из-за которого им когда-то пришлось покинуть свой родной Марс, теперь достиг нашей планеты и постоянно придумывает новые коварные планы по захвату мира. Он решает украсть новейшее разрушительное оружие – Аннигилятор для добычи ископаемых из недр Земли. А прикрыть свои темные дела злодей догадывается строительством модного парка аттракционов. Он доходит до того, что планирует изолировать Чикаго и телепортировать его на Плутарх.

7 IMDb
"Biker Mice from Mars" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Steal of the Century
Season 2 Episode 1
20 September 1994
We're Going to Cheesyland
Season 2 Episode 2
21 September 1994
Stone Broke
Season 2 Episode 3
22 September 1994
The Motor City Maniac
Season 2 Episode 4
26 September 1994
Upwardly Mobile
Season 2 Episode 5
28 September 1994
Last Stand at Last Chance
Season 2 Episode 6
29 September 1994
Back to Mars (1)
Season 2 Episode 7
3 October 1994
Back to Mars (2)
Season 2 Episode 8
4 October 1994
Back to Mars (3)
Season 2 Episode 9
5 October 1994
The Tribunal
Season 2 Episode 10
10 October 1994
Motocross Trap
Season 2 Episode 11
12 October 1994
Unforgiven Cheese
Season 2 Episode 12
13 October 1994
Bleu Cheese Bros
Season 2 Episode 13
17 October 1994
The Inquisition
Season 2 Episode 14
19 October 1994
Stalkers
Season 2 Episode 15
22 October 1994
I, Greasepit
Season 2 Episode 16
24 October 1994
Villain of the Year
Season 2 Episode 17
25 October 1994
Cheeseloggers
Season 2 Episode 18
27 October 1994
Hickory Dickory Doc
Season 2 Episode 19
31 October 1994
Die Fledermice
Season 2 Episode 20
2 November 1994
Law of the Pits
Season 2 Episode 21
7 November 1994
Danger is Our Business
Season 2 Episode 22
15 November 1994
Mad Scientist Wanted
Season 2 Episode 23
17 November 1994
Lake Michi-Gone
Season 2 Episode 24
18 November 1994
Seeds of Victory
Season 2 Episode 25
23 November 1994
Pwetty Wady
Season 2 Episode 26
1 December 1994
My Cheese is Quick
Season 2 Episode 27
15 December 1994
Verminator
Season 2 Episode 28
23 December 1994
Cheese Cadets
Season 2 Episode 29
9 January 1995
So Life Like
Season 2 Episode 30
19 January 1995
Garbage Wars
Season 2 Episode 31
26 January 1995
Vicious Cycles
Season 2 Episode 32
9 February 1995
Cycle Centaurs
Season 2 Episode 33
16 February 1995
Modo Hangs It Up
Season 2 Episode 34
22 February 1995
What Smells Worse Than a Plutarkian Lawyer?
Season 2 Episode 35
1 March 1995
Below the Horizon
Season 2 Episode 36
9 March 1995
Big Trouble
Season 2 Episode 37
13 April 1995
Academy of Hard Knocks
Season 2 Episode 38
20 April 1995
High Rollin' Rodents
Season 2 Episode 39
23 June 1995
