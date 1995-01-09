В 2-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» троица инопланетных героев-грызунов продолжает защищать Землю от вторженцев с планеты Плутарх. Их старый враг Лимбургер, из-за которого им когда-то пришлось покинуть свой родной Марс, теперь достиг нашей планеты и постоянно придумывает новые коварные планы по захвату мира. Он решает украсть новейшее разрушительное оружие – Аннигилятор для добычи ископаемых из недр Земли. А прикрыть свои темные дела злодей догадывается строительством модного парка аттракционов. Он доходит до того, что планирует изолировать Чикаго и телепортировать его на Плутарх.