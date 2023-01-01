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Постер к 1-му сезону сериала Мыши-рокеры с Марса
Киноафиша Сериалы Мыши-рокеры с Марса Сезоны Сезон 1

Мыши-рокеры с Марса, 1 сезон

Biker Mice from Mars 12+
Оригинальное название Season 1
Название Серия 1
Премьера сезона 18 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мыши-рокеры с Марса»

В 1-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» инопланетный космический корабль терпит крушение вблизи Чикаго. На его борту оказываются крайне неожиданные гости – огромные антропоморфные грызуны. Выясняется, что дружная троица друзей-мышей вынужденно прилетела на Землю со своей родной планеты Марс, так как ее захватили коварные плутархийцы – жуткие существа с рыбьими головами. Теперь Дроссель, Модо и Винни обживаются на новом месте. Первым делом они обзаводятся мотоциклами, а заодно знакомятся с красавицей-автомехаником Чарли, которая селит их в своем гараже. Но вскоре они понимают, что плутархийцы добрались и до Земли.

Список серий 1-го сезона сериала «Мыши-рокеры с Марса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Форсаж и вперед! Rock and Ride!
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 1993
Под пятой плутарика: Часть 1 The Reeking Reign of the Head Cheese (1)
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 1993
Под пятой плутарика: Часть 2 The Reeking Reign of the Head Cheese (2)
Сезон 1 Серия 3
2 октября 1993
Кому нужен этот смрадный город? We Don't Need No Stinkin' City
Сезон 1 Серия 4
9 октября 1993
Мышь и мотоцикл A Mouse and His Motorcycle
Сезон 1 Серия 5
16 октября 1993
Испытание дружбы Test of Friendship
Сезон 1 Серия 6
23 октября 1993
Таинственная мотоциклистка The Masked Motorcyclist
Сезон 1 Серия 7
30 октября 1993
На дне The Pits
Сезон 1 Серия 8
6 ноября 1993
Дорожные вороны Road Ravens
Сезон 1 Серия 9
13 ноября 1993
Далекий сыра аромат A Scent, a Memory, a Far Distant Cheese
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 1993
Железная рука Steelfinger
Сезон 1 Серия 11
27 ноября 1993
Ледяная зона Chill Zone
Сезон 1 Серия 12
22 января 1994
Тяжелый рок Hard Rock
Сезон 1 Серия 13
29 января 1994
График выхода всех сериалов
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