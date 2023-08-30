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Постер к 4-му сезону сериала Нечист на руку
Киноафиша Сериалы Нечист на руку Сезоны Сезон 4

Нечист на руку, 4 сезон

Impuros
Оригинальное название Season 4
Название Серия 4
Премьера сезона 30 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 4-й сезон сериала «Нечист на руку»

В 4-м сезоне сериала «Нечист на руку» Эвандро приобретает новых опасных врагов после восстановления контроля над Морро-ду-Денде, в то время как старые враги продолжают скрываться в тени. Морелло отчаянно пытается разыскать свою дочь, поскольку похождения девушки вместе с ее бойфрендом Афонсо могут привести к опасным последствиям. По мере того как Эвандро осваивает новые направления в бизнесе и политике, чтобы защитить свои деньги от продажи наркотиков, Коммандос сталкивается с враждебностью со стороны боссов игорного бизнеса. Криминальный разгул Афонсо и Инес привлекает внимание СМИ. Морелло восстанавливают в полиции.

Когда выйдет: выход первой серии 4 сезона запланирован на 30 августа 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episódio 1
Сезон 4 Серия 1
30 августа 2023
График выхода всех сериалов
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