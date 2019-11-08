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Постер к 2-му сезону сериала Нечист на руку
Киноафиша Сериалы Нечист на руку Сезоны Сезон 2

Нечист на руку, 2 сезон

Impuros
Оригинальное название Season 2
Название Серия 2
Премьера сезона 8 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Нечист на руку»

Во 2-м сезоне сериала «Нечист на руку» Табуада встречается с Эвандро. Тем временем доктор Бургос восстанавливает контроль Эвандро над белым золотом братьев Уркиза. Морелло опускается на самое дно. Власть Эвандро внутри тюрьмы усиливается. Инес пытается поместить Морелло в реабилитационную клинику. Оставшись дома одна, Инес подсаживается на наркотические вещества. Эвандро находит способ совершить побег из тюрьмы. Морелло уходит из клиники и поступает на работу в Управление по борьбе с наркотиками. Гейз и ее сын Эйртон пытаются бежать из страны, но его похищают. Эвандро спасает Эйртона, и Гейзу приходится возвращаться домой.

Список серий сериала Нечист на руку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episódio 1
Сезон 2 Серия 1
8 ноября 2019
Серия 2 Episódio 2
Сезон 2 Серия 2
8 ноября 2019
Серия 3 Episódio 3
Сезон 2 Серия 3
8 ноября 2019
Серия 4 Episódio 4
Сезон 2 Серия 4
8 ноября 2019
Серия 5 Episódio 5
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2019
Серия 6 Episódio 6
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 2019
Серия 7 Episódio 7
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2019
Серия 8 Episódio 8
Сезон 2 Серия 8
8 ноября 2019
Серия 9 Episódio 9
Сезон 2 Серия 9
8 ноября 2019
Серия 10 Episódio 10
Сезон 2 Серия 10
8 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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