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Постер к 1-му сезону сериала Нечист на руку
Киноафиша Сериалы Нечист на руку Сезоны Сезон 1

Нечист на руку, 1 сезон

Impuros
Оригинальное название Season 1
Название Серия 1
Премьера сезона 19 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нечист на руку»

В 1-м сезоне сериала «Нечист на руку» действие происходит в 1990-е годы. Главный герой – Эвандро ду Денде – является лидером одной из крупнейших преступных группировок на периферии Рио-де-Жанейро. Его деловая хватка вызвала повышенный интерес у сотрудника федеральной службы Морелло, ветерана-саморазрушителя, который всю свою жизнь посвятил охоте за опасными преступниками и ловкими аферистами. Он считает, что король империи Эвандро является для него достойным противником. Два беспощадных человека, хладнокровные стратеги, которых боятся враги и уважают приспешники, вступают в схватку друг с другом.

Список серий сериала Нечист на руку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episódio 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2018
Серия 2 Episódio 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2018
Серия 3 Episódio 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2018
Серия 4 Episódio 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2018
Серия 5 Episódio 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2018
Серия 6э Episódio 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2018
Серия 7 Episódio 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2018
Серия 8 Episódio 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2018
Серия 9 Episódio 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2018
Серия 10 Episódio 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2018
График выхода всех сериалов
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