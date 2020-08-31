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Постер к 3-му сезону сериала Нечист на руку
Киноафиша Сериалы Нечист на руку Сезоны Сезон 3

Нечист на руку, 3 сезон

Impuros
Оригинальное название Season 3
Название Серия 3
Премьера сезона 31 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Нечист на руку»

В 3-м сезоне сериала «Нечист на руку» Эвандро сталкивается с напряженным противостоянием; после смерти Уркизы появляются новые враги. Подвергаясь риску и разыскиваемый сотрудниками правоохранительных органов, Эвандро сталкивается с новым врагом. Эвандро улаживает дело в Денде; попытки Морелло контролировать Инес приводят к прямо противоположному эффекту. Эвандро нацеливается на Соединенные Штаты: Морелло возвращается к своей отцовской роли и начинает новое расследование; Эвандро возвращается в Бразилию, нуждаясь в деньгах. Арлетт выступает против своего сына по национальному телевидению.

Список серий сериала Нечист на руку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episódio 1
Сезон 3 Серия 1
31 августа 2020
Серия 2 Episódio 2
Сезон 3 Серия 2
31 августа 2020
Серия 3 Episódio 3
Сезон 3 Серия 3
31 августа 2020
Серия 4 Episódio 4
Сезон 3 Серия 4
31 августа 2020
Серия 5 Episódio 5
Сезон 3 Серия 5
31 августа 2020
Серия 6 Episódio 6
Сезон 3 Серия 6
31 августа 2020
Серия 7 Episódio 7
Сезон 3 Серия 7
31 августа 2020
Серия 8 Episódio 8
Сезон 3 Серия 8
31 августа 2020
Серия 9 Episódio 9
Сезон 3 Серия 9
31 августа 2020
Серия 10 Episódio 10
Сезон 3 Серия 10
31 августа 2020
График выхода всех сериалов
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