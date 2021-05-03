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Постер к 4-му сезону сериала Хантер Стрит
Киноафиша Сериалы Хантер Стрит Сезоны Сезон 4

Хантер Стрит, 4 сезон

Hunter Street 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Хантер Стрит»

В 4-м сезоне сериала «Хантер Стрит» Оливер и Аника решают во что бы то ни стало выяснить, кто их настоящий отец. Однако расследование поворачивается в неожиданном направлении из-за незваного гостя и приглашения в летнюю школу. Дженни решает согласиться и начинает собирать вещи, а Аника присоединяется к приемной сестре. Но им предстоит пройти трудное испытание на посвящение от мисс Лукас. Загадочный игрушечный кролик с неопознанным устройством внутри добавляет масла в огонь. Оливер, Жасмин и Эви отправляются под прикрытием на звездную автограф-сессию в надежде узнать имена своих биологических родителей.

Список серий 4-го сезона сериала «Хантер Стрит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Неожиданный гость An Unexpected Guest
Сезон 4 Серия 1
3 мая 2021
Младенцы, кролики и бороды Babies, Bunnies and Beards
Сезон 4 Серия 2
4 мая 2021
Салли Хантер Sally Hunter
Сезон 4 Серия 3
5 мая 2021
Квантовые проблемы и тупики Quantum Problems and Dead Ends
Сезон 4 Серия 4
6 мая 2021
Домашний арест House Arrest
Сезон 4 Серия 5
7 мая 2021
Нарушитель The Intruder
Сезон 4 Серия 6
10 мая 2021
Игры разума Mind Games
Сезон 4 Серия 7
11 мая 2021
Обкатка Break-in
Сезон 4 Серия 8
12 мая 2021
Относительно разговорный Relatively Speaking
Сезон 4 Серия 9
13 мая 2021
Враги внутри Enemies Within
Сезон 4 Серия 10
14 мая 2021
Бадика Badika
Сезон 4 Серия 11
17 мая 2021
Операция Баю-Бай Operation Rockabye
Сезон 4 Серия 12
18 мая 2021
Лунатики Sleepwalkers
Сезон 4 Серия 13
19 мая 2021
Спасение Аники Saving Anika
Сезон 4 Серия 14
20 мая 2021
Я шпион I Spy
Сезон 4 Серия 15
21 мая 2021
Голограмма разблокирована Hologram: Unlocked
Сезон 4 Серия 16
24 мая 2021
Недостающий фрагмент The Missing Piece
Сезон 4 Серия 17
25 мая 2021
Время тестирования Testing Times
Сезон 4 Серия 18
26 мая 2021
С промытыми мозгами Brainwooshed
Сезон 4 Серия 19
27 мая 2021
Раскрытие карт Showdown
Сезон 4 Серия 20
28 мая 2021
График выхода всех сериалов
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