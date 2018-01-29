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Постер к 2-му сезону сериала Хантер Стрит
Киноафиша Сериалы Хантер Стрит Сезоны Сезон 2

Хантер Стрит, 2 сезон

Hunter Street 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хантер Стрит»

Во 2-м сезоне сериала «Хантер Стрит» подростки обнаруживают загадочный криптекс для хранения драгоценностей с паролем. Прежде чем они успевают разобраться в его происхождении, Эрик придумывает для него более выгодное применение. Вскоре полиция является в дом Хантеров, чтобы задержать юного преступника за хищение исторических ценностей. Дэниел пытается спрятать все улики против него, пока в доме происходит обыск. Странная девушка по имени Эви дает понять, что она в курсе истории с криптексом. В это время Макс получает известие от своих биологических родителей и решается на встречу с ними.

Список серий 2-го сезона сериала «Хантер Стрит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пакет The Package
Сезон 2 Серия 1
29 января 2018
Арест The Arrest
Сезон 2 Серия 2
29 января 2018
Макс Max
Сезон 2 Серия 3
30 января 2018
Иви Evie
Сезон 2 Серия 4
31 января 2018
Музей The Museum
Сезон 2 Серия 5
1 февраля 2018
Новый друг The New Friend
Сезон 2 Серия 6
2 февраля 2018
Семейное древо The Family Tree
Сезон 2 Серия 7
5 февраля 2018
Окупаемость Payback
Сезон 2 Серия 8
6 февраля 2018
План The Plan
Сезон 2 Серия 9
7 февраля 2018
Обратное ограбление The Reverse Heist
Сезон 2 Серия 10
8 февраля 2018
Крот The Mole
Сезон 2 Серия 11
9 февраля 2018
Зеленая маска The Green Mask
Сезон 2 Серия 12
12 февраля 2018
Хакерское убежище Hacker Hideout
Сезон 2 Серия 13
13 февраля 2018
Суперсекретная комната The Super Secret Room
Сезон 2 Серия 14
14 февраля 2018
Корона The Crown
Сезон 2 Серия 15
15 февраля 2018
Прятки Hide and Seek
Сезон 2 Серия 16
16 февраля 2018
Плавучий дом The Houseboat
Сезон 2 Серия 17
20 февраля 2018
Шпион Spy
Сезон 2 Серия 18
21 февраля 2018
Ритуал The Ritual
Сезон 2 Серия 19
22 февраля 2018
Охотники навсегда Hunters Forever
Сезон 2 Серия 20
23 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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