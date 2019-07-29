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Постер к 3-му сезону сериала Хантер Стрит
Киноафиша Сериалы Хантер Стрит Сезоны Сезон 3

Хантер Стрит, 3 сезон

Hunter Street 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 30
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Хантер Стрит»

В 3-м сезоне сериала «Хантер Стрит» Анике присылают необычный подарок на день рождения – миниатюрную пирамидку, завернутую в разорванную карту сокровищ. Сэл обнаруживает, что этот предмет как-то связан с давно потерянным сокровищем ацтеков, а заодно – с древним проклятием. Новая тайна с головой затягивает юных детективов. Тем временем Хантеры отправляются на семейный пикник в лес. Но игра в охотников за сокровищами выходит из-под контроля, когда ребята обнаруживают в глуши заброшенный домик, хранящий множество секретов. Приближающаяся буря и сломанный автомобиль заставляют их там задержаться.

Список серий 3-го сезона сериала «Хантер Стрит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Подарок на день рождения The Birthday Gift
Сезон 3 Серия 1
29 июля 2019
Странный дом Strange House
Сезон 3 Серия 2
30 июля 2019
Шторм The Storm
Сезон 3 Серия 3
31 июля 2019
Проклятие Джейка Jake's Curse
Сезон 3 Серия 4
1 августа 2019
Затерянный в лесу Lost in the Woods
Сезон 3 Серия 5
2 августа 2019
Оливер Oliver
Сезон 3 Серия 6
5 августа 2019
Код The Code
Сезон 3 Серия 7
6 августа 2019
Лекарства и загадки Remedies and Riddles
Сезон 3 Серия 8
7 августа 2019
Проклятие или лечение? Curse or Cure?
Сезон 3 Серия 9
8 августа 2019
Второй камень The Second Stone
Сезон 3 Серия 10
9 августа 2019
Вернитесь на Хантер-стрит. Return to Hunter Street
Сезон 3 Серия 11
12 августа 2019
Мистер Медведь Mr. Bear
Сезон 3 Серия 12
13 августа 2019
Рекс спешит на помощь Rex to the Rescue
Сезон 3 Серия 13
14 августа 2019
Тайные знаки Secret Signs
Сезон 3 Серия 14
15 августа 2019
Злая Нарикоа Evil Narikoa
Сезон 3 Серия 15
16 августа 2019
Братья и сестры Siblings
Сезон 3 Серия 16
9 сентября 2019
Что скрывается под What Hides Beneath
Сезон 3 Серия 17
10 сентября 2019
Бабочка Солнце The Butterfly Sun
Сезон 3 Серия 18
11 сентября 2019
Апелляции Appeals
Сезон 3 Серия 19
12 сентября 2019
В ловушке Trapped
Сезон 3 Серия 20
13 сентября 2019
Побег Escape
Сезон 3 Серия 21
16 сентября 2019
Мамы Moms
Сезон 3 Серия 22
17 сентября 2019
Затопленный Swamped
Сезон 3 Серия 23
18 сентября 2019
Правда и ложь Truth and Lies
Сезон 3 Серия 24
19 сентября 2019
Последняя загадка? The Final Riddle?
Сезон 3 Серия 25
20 сентября 2019
Откровения Revelations
Сезон 3 Серия 26
23 сентября 2019
Не совсем X отмечает место Not Quite X Marks the Spot
Сезон 3 Серия 27
24 сентября 2019
Сложные времена Tricky Times
Сезон 3 Серия 28
25 сентября 2019
Пирамида The Pyramid
Сезон 3 Серия 29
26 сентября 2019
Затмение Eclipse
Сезон 3 Серия 30
27 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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