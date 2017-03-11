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Постер к 1-му сезону сериала Хантер Стрит
Киноафиша Сериалы Хантер Стрит Сезоны Сезон 1

Хантер Стрит, 1 сезон

Hunter Street 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хантер Стрит»

В 1-м сезоне сериала «Хантер Стрит» семейство Хантер не похоже на обычные американские ячейки общества. У Эрика и Кейт пятеро детей, причем все они приемные. Тесс, Аника, Сэл и Дэниел живут в этой семье уже несколько лет, а Макс – их новый брат, недавно перебравшийся в дом из сиротского приюта. Однако происходит непредвиденное: сразу же после его появления загадочным образом исчезают родители. Утром ребята думают, что Эрик и Кейт просто пораньше уехали на работу, но взрослые не возвращаются и к вечеру. На семейном совете подростки решают не обращаться в полицию, а начать поиски самостоятельно.

Список серий 1-го сезона сериала «Хантер Стрит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Знакомьтесь, Хантеры The New Hunter
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2017
Саганаш Saganash
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2017
Секретная комната The Secret Room
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2017
Директор Principal
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2017
Ринус Rinus
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2017
Ключ The Key
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2017
Синий бриллиант The Blue Diamond
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2017
СРК MGP
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2017
Тётя Хэдвиг и Дядя Юджин Aunt Hedwig & Uncle Eugene
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2017
Контакт Contact
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2017
Родственники The Relatives
Сезон 1 Серия 11
27 марта 2017
Красный бриллиант The Red Diamond
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2017
Карта Кассандры Cassandra's Map
Сезон 1 Серия 13
29 марта 2017
День рождения Аники Anika's Birthday
Сезон 1 Серия 14
30 марта 2017
Лабиринт The Maze
Сезон 1 Серия 15
31 марта 2017
Под прикрытием Undercover
Сезон 1 Серия 16
3 апреля 2017
Софи Sophie
Сезон 1 Серия 17
4 апреля 2017
Брюль Bruhl
Сезон 1 Серия 18
5 апреля 2017
Почти вернуться Almost Back
Сезон 1 Серия 19
6 апреля 2017
Договор на дом The Deed
Сезон 1 Серия 20
7 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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