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Постер к 1-му сезону сериала Возвращение в Эдем
Киноафиша Сериалы Возвращение в Эдем Сезоны Сезон 1

Возвращение в Эдем, 1 сезон

Return to Eden 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 1983
Год выпуска 1983
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 9 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение в Эдем»

В 1-м сезоне сериала «Возвращение в Эдем» небольшой австралийский городок потрясает страшная новость: местная знаменитость и богатая наследница Стэфани Харпер погибает в пасти аллигатора. Девушка падает прямо в лапы жуткого зверя с лодки во время речной прогулки со своим молодым и любимым супругом Грэгом Марсденом. Тот надеется получить все ее деньги, но есть проблема: тело Стэф так и не обнаруживают, а потому требуется подождать семь лет до вступления в наследство. Тем временем в частной клинике буквально по кусочкам собирают изуродованное лицо и тело неизвестной девушки. Стэфани выжила и собирается отомстить мужу за попытку ее убить…

Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение в Эдем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 1983
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 1983
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 1983
График выхода всех сериалов
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