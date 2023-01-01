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Постер к 2-му сезону сериала Возвращение в Эдем
Киноафиша Сериалы Возвращение в Эдем Сезоны Сезон 2

Возвращение в Эдем, 2 сезон

Return to Eden 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 1986
Год выпуска 1986
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Возвращение в Эдем»

Во 2-м сезоне сериала «Возвращение в Эдем» с предыдущих событий минует семь лет. Вернувшаяся к жизни Стэфани Харпер раскрывает шокирующую тайну, которая переворачивает судьбу ее семьи с ног на голову. Джилли Стюарт выходит из тюрьмы и сразу же получает от Стэф заманчивое предложение о сотрудничестве. Джейк Сандерс также объединяется с неожиданным союзником, чтобы расправиться с новоиспеченной коалицией. Деннис находит способ выкупить контракт Анджело. Джилли и ее бывший муж Филип снова становятся ближе, но какие цели этот мужчина преследует в действительности? Стэф попадает в ловушку.

Список серий 2-го сезона сериала «Возвращение в Эдем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 1986
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 февраля 1986
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 1986
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 марта 1986
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 марта 1986
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 марта 1986
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 марта 1986
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
31 марта 1986
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 апреля 1986
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
14 апреля 1986
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
21 апреля 1986
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
28 апреля 1986
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
5 мая 1986
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
12 мая 1986
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
19 мая 1986
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
26 мая 1986
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
2 июня 1986
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
9 июня 1986
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
16 июня 1986
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
23 июня 1986
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
30 июня 1986
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
8 июля 1986
График выхода всех сериалов
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