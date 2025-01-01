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Постер сериала Возвращение в Эдем
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Киноафиша Сериалы Возвращение в Эдем

Возвращение в Эдем (1983 - 1986)

Return to Eden 18+
Год выпуска 1983
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Network 10
Продолжительность сериала 17 часов 55 минут

О чем сериал

Сериал «Возвращение в Эдем» – это история о преданной всеми женщине, посвятившей свою жизнь мести. Богатая наследница Стэфани Харпер считает себя счастливым человеком. Она молода, красива и любима, ее супруг – предприниматель Грэг Марсден, который души в ней не чает. Но неожиданно выясняется, что вся его страсть – подделка, чтобы заполучить деньги Стэф. Во время речной прогулки он сталкивает ее с лодки прямо в пасть аллигатору. Проходят годы… чудом выжившая и сильно изменившаяся Стэфани возвращается в город.

В ролях
В ролях
Крис Хэйвуд
Джеймс Смилли
Джеймс Смилли
John Lee
Ребекка Гиллинг
Джеймс Рейн
Уэнди Хьюз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Возвращение в Эдем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1983, 3 эпизода
 
Возвращение в Эдем - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1986, 22 эпизода
 
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