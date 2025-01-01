Сериал «Возвращение в Эдем» – это история о преданной всеми женщине, посвятившей свою жизнь мести. Богатая наследница Стэфани Харпер считает себя счастливым человеком. Она молода, красива и любима, ее супруг – предприниматель Грэг Марсден, который души в ней не чает. Но неожиданно выясняется, что вся его страсть – подделка, чтобы заполучить деньги Стэф. Во время речной прогулки он сталкивает ее с лодки прямо в пасть аллигатору. Проходят годы… чудом выжившая и сильно изменившаяся Стэфани возвращается в город.