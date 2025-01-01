Тара Уэллс Меня зовут Стефани Харпер, и это — Эдем. Здесь моим отцом был король. В день его смерти, 17 лет назад, мне было 23; я была одинока и напугана. Если бы я тогда знала о кошмарах, что ожидали меня впереди, думаю, я бы выбрала присоединиться к нему.

[рассказ в начале титров]