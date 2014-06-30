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Постер к 1-му сезону сериала Департамент
Киноафиша Сериалы Департамент Сезоны Сезон 1

Департамент, 1 сезон

Department 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Департамент»

В 1-м сезоне сериала «Департамент» события разворачиваются в офисе специальной службы – Управления собственной безопасности. Сотрудники осуществляют оперативную деятельность – собирают данные, опрашивают свидетелей, прослушивают подозреваемых и заводят уголовные дела. От других полицейских их отличает лишь то, что они работают против своих коллег. Никто не относится к ним с доверием, зато многие боятся. Они являются официально внедренными в систему правового порядка шпионами. Героям приходится максимально продумывать каждый свой шаг. Если дело закрыто успешно, это только увеличивает пропасть между ними и другими людьми в форме.

Список серий 1-го сезона сериала «Департамент» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 июля 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 июля 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 июля 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 июля 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 июля 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 июля 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
8 июля 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 июля 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
9 июля 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
10 июля 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
10 июля 2014
График выхода всех сериалов
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