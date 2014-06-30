В 1-м сезоне сериала «Департамент» события разворачиваются в офисе специальной службы – Управления собственной безопасности. Сотрудники осуществляют оперативную деятельность – собирают данные, опрашивают свидетелей, прослушивают подозреваемых и заводят уголовные дела. От других полицейских их отличает лишь то, что они работают против своих коллег. Никто не относится к ним с доверием, зато многие боятся. Они являются официально внедренными в систему правового порядка шпионами. Героям приходится максимально продумывать каждый свой шаг. Если дело закрыто успешно, это только увеличивает пропасть между ними и другими людьми в форме.