Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Department season 1 watch online

Department season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Department Seasons Season 1

Department 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Department" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Департамент» события разворачиваются в офисе специальной службы – Управления собственной безопасности. Сотрудники осуществляют оперативную деятельность – собирают данные, опрашивают свидетелей, прослушивают подозреваемых и заводят уголовные дела. От других полицейских их отличает лишь то, что они работают против своих коллег. Никто не относится к ним с доверием, зато многие боятся. Они являются официально внедренными в систему правового порядка шпионами. Героям приходится максимально продумывать каждый свой шаг. Если дело закрыто успешно, это только увеличивает пропасть между ними и другими людьми в форме.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.2 IMDb
Write review
"Department" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 June 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 June 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 July 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 July 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 July 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 July 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 July 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 July 2014
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 July 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 July 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
8 July 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
8 July 2014
Серия 13
Season 1 Episode 13
9 July 2014
Серия 14
Season 1 Episode 14
9 July 2014
Серия 15
Season 1 Episode 15
10 July 2014
Серия 16
Season 1 Episode 16
10 July 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more