В центре событий оказывается Карлос Гон — генеральный директор крупных корпораций, который стал беглецом. Это история о его могуществе, задержании, которое шокировало общественность, и тщательно спланированном побеге, не менее потрясшем целый мир. Француз ливанского происхождения являлся президентом компаний Renault и Nissan. Он стал известен после вывода из серьезного финансового кризиса компании Nissan. В 2018 году СМИ сообщили, что Карлос Гон сам пришел в токийскую полицию с повинной и был задержан.