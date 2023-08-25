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Постер сериала Побег Карлоса Гона
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Киноафиша Сериалы Побег Карлоса Гона

Побег Карлоса Гона (2023 - 2023)

Wanted: The Escape of Carlos Ghosn 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Карлос Гон — генеральный директор крупных корпораций, который стал беглецом. Это история о его могуществе, задержании, которое шокировало общественность, и тщательно спланированном побеге, не менее потрясшем целый мир. Француз ливанского происхождения являлся президентом компаний Renault и Nissan. Он стал известен после вывода из серьезного финансового кризиса компании Nissan. В 2018 году СМИ сообщили, что Карлос Гон сам пришел в токийскую полицию с повинной и был задержан.

Побег Карлоса Гона - трейлер
Побег Карлоса Гона  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Побег Карлоса Гона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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