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Постер к 1-му сезону сериала Побег Карлоса Гона
Киноафиша Сериалы Побег Карлоса Гона Сезоны Сезон 1

Побег Карлоса Гона, 1 сезон

Wanted: The Escape of Carlos Ghosn 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Побег Карлоса Гона»

В 1-м сезоне сериала «Побег Карлоса Гона» действие разворачивается в 2018 году. Лидер компании Renault-Nissan-Mitsubishi стал популярен после того, как ему удалось вывести из затяжного кризиса компании Nissan. Японские и мировые СМИ написали о том, что Карлос Гон пришел в прокуратуру, где его задержали. В одно и то же время компания Nissan выпустила пресс-релиз, где была информация о занижениях информации о доходах, которая предоставлялась на фондовую биржу. Основными виновниками назвали Карлоса Гона и директора Грега Келли. Компания официально заявила, что совет директоров обсудит вопрос об увольнении Гона.

Список серий 1-го сезона сериала «Побег Карлоса Гона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2023
График выхода всех сериалов
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