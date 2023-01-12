В 3-м сезоне сериала «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» продолжается реальная история о жизни семейства Крец и их деятельности. Семья владеет компанией по продаже элитной недвижимости. Они оказывают помощь клиентам в покупке и продаже шикарных особняков в пригородах Франции и за границей. Благодаря Крец становится понятно, как выглядит изнанка бизнеса по продаже элитной недвижимости. Крец оказывают помощь людям в поиске самых роскошных апартаментов. Кроме стресса и непрерывной вовлеченности в работу, которую показывают сотрудники семейного агентства, можно увидеть великолепные замки, коттеджи и квартиры.