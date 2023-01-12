Menu
L'Agence - L'immobilier de luxe en famille (2020), season 3

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille season 3 poster
Kinoafisha TV Shows L'Agence - L'immobilier de luxe en famille Seasons Season 3

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"L'Agence - L'immobilier de luxe en famille" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» продолжается реальная история о жизни семейства Крец и их деятельности. Семья владеет компанией по продаже элитной недвижимости. Они оказывают помощь клиентам в покупке и продаже шикарных особняков в пригородах Франции и за границей. Благодаря Крец становится понятно, как выглядит изнанка бизнеса по продаже элитной недвижимости. Крец оказывают помощь людям в поиске самых роскошных апартаментов. Кроме стресса и непрерывной вовлеченности в работу, которую показывают сотрудники семейного агентства, можно увидеть великолепные замки, коттеджи и квартиры.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
L'Agence - L'immobilier de luxe en famille List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Épisode 1
Season 3 Episode 1
12 January 2023
Épisode 2
Season 3 Episode 2
12 January 2023
Épisode 3
Season 3 Episode 3
19 January 2023
Épisode 4
Season 3 Episode 4
19 January 2023
Épisode 5
Season 3 Episode 5
26 January 2023
Épisode 6
Season 3 Episode 6
26 January 2023
Épisode 7
Season 3 Episode 7
2 February 2023
Épisode 8
Season 3 Episode 8
2 February 2023
