В 1-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» зрители познакомятся с членами семьи Кретц. У них удивительная история: родители и их четверо сыновей задействованы в бизнесе по продаже жилых помещений. Это дело было основано с нуля отцом семейства. В те времена у него не было опыта и приходилось много импровизировать. Однако сейчас он и его родственники – крупные игроки на рынке. Это не значит, что им не приходится сталкиваться с трудностями: работа в сфере недвижимости полна неожиданностей и стрессовых ситуаций. Кретцы пытаются сообща справляться с неудачами, помогая друг другу как в делах, так и в личной жизни.