L'Agence - L'immobilier de luxe en famille (2020), season 1

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
В 1-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» зрители познакомятся с членами семьи Кретц. У них удивительная история: родители и их четверо сыновей задействованы в бизнесе по продаже жилых помещений. Это дело было основано с нуля отцом семейства. В те времена у него не было опыта и приходилось много импровизировать. Однако сейчас он и его родственники – крупные игроки на рынке. Это не значит, что им не приходится сталкиваться с трудностями: работа в сфере недвижимости полна неожиданностей и стрессовых ситуаций. Кретцы пытаются сообща справляться с неудачами, помогая друг другу как в делах, так и в личной жизни.

0.0
0 vote
7.6 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Épisode 1
Season 1 Episode 1
24 September 2020
Épisode 2
Season 1 Episode 2
24 September 2020
Épisode 3
Season 1 Episode 3
1 October 2020
Épisode 4
Season 1 Episode 4
1 October 2020
Épisode 5
Season 1 Episode 5
8 October 2020
