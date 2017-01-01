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Постер к 3-му сезону сериала Дядя
Киноафиша Сериалы Дядя Сезоны Сезон 3

Дядя, 3 сезон

Uncle
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дядя»

В 3-м сезоне сериала «Дядя», в то время как Энди пытается набраться храбрости, чтобы поговорить с Терезой об их ребенке, его отвлекает предложение от директора звукозаписывающей студии. В это время Эрл сражается с Брюсом, а Сэм предается размышлениям о родительских обязанностях. Энди заново начинает свою карьеру в качестве автора музыкальных хитов. Оказывается, это совсем не так просто, как он представлял себе в фантазиях. Эрл понимает, что ему нужна девушка, и конкурирует со своим дядей Энди за внимание Лекси. Сэм, которая в последнее время много думает о материнстве, хочет родить ребенка от Брюса.

Список серий 3-го сезона сериала «Дядя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
День отца Father's Day
Сезон 3 Серия 1
1 января 2017
Возвращение сексуальности Bringing Sexy Back
Сезон 3 Серия 2
8 января 2017
Ужин, я едва знал ее Dinner, I Hardly Knew Her
Сезон 3 Серия 3
15 января 2017
2:27
Сезон 3 Серия 4
22 января 2017
Соперники Rivals
Сезон 3 Серия 5
29 января 2017
…Это всего лишь фантазия? ...Is This Just Fantasy?
Сезон 3 Серия 6
5 февраля 2017
Последняя сборка The Last Assembly
Сезон 3 Серия 7
12 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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