Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Дядя
Киноафиша Сериалы Дядя Сезоны

Дядя, список сезонов

Uncle
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Three
Список сезонов сериала «Дядя»
Дядя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 13 января 2014 - 17 февраля 2014
 
Дядя - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 10 февраля 2015 - 17 марта 2015
 
Дядя - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
7 эпизодов 1 января 2017 - 12 февраля 2017
 
Related video
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Самую богатую женщину России ненавидят простые люди: дело не в зависти
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше