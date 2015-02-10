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Постер к 2-му сезону сериала Дядя
Киноафиша Сериалы Дядя Сезоны Сезон 2

Дядя, 2 сезон

Uncle
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дядя»

Во 2-м сезоне сериала «Дядя» проходит год после событий, о которых шла речь в предыдущем сезоне. Эрл втайне от всех иногда приходит к дяде. Сэм посещает сеансы у терапевта. Энди устроился на работу в магазин по продаже ковров и изо всех сил пытается уволиться. Однако именно там он знакомится с соблазнительной девушкой по имени Тереза. В это же время Эрл пытается вызвать интерес у своей надменной одноклассницы Уиллоу. Он пишет ей в Интернете, прикрываясь образом крутого парня. Однако вскоре ему приходится раскрыться. Сэм знакомится с новой девушкой своего экс-супруга Бена Вероникой и хочет наладить с ней контакт.  

Список серий 2-го сезона сериала «Дядя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 февраля 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 марта 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 марта 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 марта 2015
График выхода всех сериалов
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