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Постер к 1-му сезону сериала Дядя
Киноафиша Сериалы Дядя Сезоны Сезон 1

Дядя, 1 сезон

Uncle
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дядя»

В 1-м сезоне сериала «Дядя» в центре событий оказывается безработный музыкант средних лет по имени Энди. Он ведет довольно скромное существование, живет один, перебивается случайными заработками и клянет судьбу, считая себя отъявленным неудачником. Однако все меняется после того, как сестра Энди просит его присмотреть за своим сыном. Главный герой быстро понимает, что двенадцатилетний подросток Эрл симулирует плохое самочувствие. Он притворяется, чтобы не посещать вечеринку по случаю дня рождения своего одноклассника. Энди полон решимости переубедить племянника и научить его быть звездой тусовок. 

Список серий 1-го сезона сериала «Дядя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Имейте в виду трещины Mind the Cracks
Сезон 1 Серия 1
13 января 2014
Вечеринка Монстр Party Monster
Сезон 1 Серия 2
20 января 2014
Ты мне нравишься I Like-Like You
Сезон 1 Серия 3
27 января 2014
Избранное Favourites
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2014
Последний из красных горячих дядей Last of the Red Hot Uncles
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2014
Племянник Nephew
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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