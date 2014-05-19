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Киноафиша Сериалы Королева игры

Королева игры (2014 - 2014)

Koroleva igry 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 27 часов 44 минуты

О чем сериал

Сериал «Королева игры» – это российская мелодрама о современных Ромео и Джульетте. Сергей – небогатый юноша, оставшийся сиротой после трагического самоубийства своего отца Павла. А девушка Анна – единственная наследница огромного и успешного отельного бизнеса, дочь миллиардера Николая. Но правда в том, что у обоих молодых людей есть одинаковые права на этот бизнес. Их отцы начинали строить империю вместе, однако Николай предал друга, доведя его до суицида. Сергей решает отомстить злодею через его дочь.

В ролях
В ролях
Александр Дзюба
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Лилия Кондрова
Мила Август
Михаил Полосухин
Янина Соколовская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Королева игры - Сезон 1 Сезон 1
2014, 32 эпизода
 
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