Сериал «Королева игры» – это российская мелодрама о современных Ромео и Джульетте. Сергей – небогатый юноша, оставшийся сиротой после трагического самоубийства своего отца Павла. А девушка Анна – единственная наследница огромного и успешного отельного бизнеса, дочь миллиардера Николая. Но правда в том, что у обоих молодых людей есть одинаковые права на этот бизнес. Их отцы начинали строить империю вместе, однако Николай предал друга, доведя его до суицида. Сергей решает отомстить злодею через его дочь.