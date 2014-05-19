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Постер к 1-му сезону сериала Королева игры
Киноафиша Сериалы Королева игры Сезоны Сезон 1

Королева игры, 1 сезон

Koroleva igry 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 32
Продолжительность сезона 27 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Королева игры»

В 1-м сезоне сериала «Королева игры» в 90-е годы два молодых мужчины, Николай и Павел, решают вместе открыть собственный бизнес – отель. Неожиданно это предприятие «взлетает», и одна гостиница превращается в целую империю. Но Николай от жадности решает лишить друга его доли. Осознав, что он остался ни с чем, Павел сводит счеты с жизнью. Годы спустя любимая дочка Николая Аня начинает встречаться с красивым и заботливым парнем Сергеем. Они ровесники и, кажется, буквально созданы друг для друга. Однако взволнованный отец узнает в юноше сына своего преданного покойного друга. Видимо, Сергей решил так изощренно отомстить за отца…

Список серий 1-го сезона сериала «Королева игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2014
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2014
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2014
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2014
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2014
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2014
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2014
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2014
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
26 мая 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 мая 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 мая 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 мая 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 мая 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 мая 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 мая 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 мая 2014
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
2 июня 2014
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
2 июня 2014
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
3 июня 2014
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
3 июня 2014
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
4 июня 2014
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
4 июня 2014
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
5 июня 2014
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
5 июня 2014
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
9 июня 2014
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
9 июня 2014
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
10 июня 2014
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
10 июня 2014
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
11 июня 2014
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
11 июня 2014
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
12 июня 2014
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
12 июня 2014
График выхода всех сериалов
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