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Фильмография
Йеспер Баркселиус
Jesper Barkselius
Киноафиша
Персоны
Йеспер Баркселиус
Йеспер Баркселиус
Jesper Barkselius
Дата рождения
16 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
Миссия НЛО
(2022)
7.3
Во имя спасения
(2018)
5.7
Фильмография Йеспер Баркселиус
Жанр
Все
Боевик
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
2018
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.3
Миссия НЛО
UFO Sweden
приключения, фантастика
2022, Швеция
Билеты
5.7
Во имя спасения
Den blomstertid nu kommer
боевик, триллер, фантастика, мелодрама
2018, Швеция
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