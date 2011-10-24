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Постер к 1-му сезону сериала 1790 год
Киноафиша Сериалы 1790 год Сезоны Сезон 1

1790 год, 1 сезон

Anno 1790 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «1790 год»

В 1-м сезоне сериала «1790 год» события разворачиваются в столице Швеции в конце XVIII века. В этом городе трущобы странным образом соседствуют с дворцами, а нищие и шлюхи живут бок о бок с аристократами. В такой Стокгольм и возвращается из самого пекла Русско-шведской войны опытный военный врач Йохан Доод. Мужчина собирается подлечиться и отдохнуть, после чего вернуться на фронт к своему гарнизону, однако этим планам не суждено сбыться. В городе неожиданно и при странных обстоятельствах умирает полицейский комиссар. Врачи считают, что это был обычный сердечный приступ. Но Йохан замечает опытным глазом улику убийства.

Список серий 1-го сезона сериала «1790 год» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2011
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 2011
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 декабря 2011
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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