United States of Tara 2009 - 2011, season 3

Kinoafisha TV Shows United States of Tara Seasons Season 3

United States of Tara 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 March 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"United States of Tara" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» после нескольких месяцев затишья альтернативные личности вновь возвращаются в сознание Тары. Доходит до того, что они действуют независимо от ее воли и героиня даже не помнит, чем она занималась, когда приходит в себя. Но ее мужское альтер эго Бак явно разыскивает ее брата Брайса, что ставит всю семью в логический тупик. Кейт занимается поисками работы, однако новый работодатель находит лишнюю информацию о ее прошлом в интернете. Чармейн свыкается со своей беременностью и ищет поддержки Ника. Макс уговаривает супругу вернуться в колледж и закончить обучение.

Series rating

0.0
8 IMDb
"United States of Tara" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
...youwillnotwin...
Season 3 Episode 1
28 March 2011
Crackerjack
Season 3 Episode 2
4 April 2011
The Full Fuck You Finger
Season 3 Episode 3
11 April 2011
Wheels
Season 3 Episode 4
18 April 2011
Dr. Hattaras' Miracle Elixir
Season 3 Episode 5
25 April 2011
The Road to Hell is Paved with Breast Intentions
Season 3 Episode 6
2 May 2011
The Electrifying & Magnanimous Return of Beaverlamp
Season 3 Episode 7
9 May 2011
Chicken 'n' Corn
Season 3 Episode 8
16 May 2011
Bryce Will Play
Season 3 Episode 9
23 May 2011
Train Wreck
Season 3 Episode 10
6 June 2011
Crunchy Ice
Season 3 Episode 11
13 June 2011
The Good Parts
Season 3 Episode 12
20 June 2011
TV series release schedule
