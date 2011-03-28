В 3-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» после нескольких месяцев затишья альтернативные личности вновь возвращаются в сознание Тары. Доходит до того, что они действуют независимо от ее воли и героиня даже не помнит, чем она занималась, когда приходит в себя. Но ее мужское альтер эго Бак явно разыскивает ее брата Брайса, что ставит всю семью в логический тупик. Кейт занимается поисками работы, однако новый работодатель находит лишнюю информацию о ее прошлом в интернете. Чармейн свыкается со своей беременностью и ищет поддержки Ника. Макс уговаривает супругу вернуться в колледж и закончить обучение.