«Магическая уборка с Мари Кондо» — шоу от Netflix, которое получило не только восторженные отзывы зрителей по всему миру, но и престижную награду «Эмми». Ведущая программы Мари Кондо — известная специалистка по организации пространства. Она покажет процесс своей работы, в ходе которого встречается с клиентами, желающими избавиться от беспорядка в доме. Героями проекта станут самые обычные люди, которые хотят улучшить свое жилище и жизнь. Мари поможет им решить проблемы, используя опыт, накопленный за долгие годы в своей необычной профессии.