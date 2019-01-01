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Постер телешоу Магическая уборка с Мари Кондо
Постер телешоу Магическая уборка с Мари Кондо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Магическая уборка с Мари Кондо

Магическая уборка с Мари Кондо (2019 - 2019)

Tidying Up with Marie Kondo 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 5 часов 20 минут

О чем телешоу

«Магическая уборка с Мари Кондо» — шоу от Netflix, которое получило не только восторженные отзывы зрителей по всему миру, но и престижную награду «Эмми». Ведущая программы Мари Кондо — известная специалистка по организации пространства. Она покажет процесс своей работы, в ходе которого встречается с клиентами, желающими избавиться от беспорядка в доме. Героями проекта станут самые обычные люди, которые хотят улучшить свое жилище и жизнь. Мари поможет им решить проблемы, используя опыт, накопленный за долгие годы в своей необычной профессии.

Магическая уборка с Мари Кондо - трейлер
Магическая уборка с Мари Кондо  трейлер
В ролях
В ролях
Мари Кондо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Сезоны
Магическая уборка с Мари Кондо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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