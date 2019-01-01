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Постер к 1-му сезону телешоу Магическая уборка с Мари Кондо
Киноафиша Сериалы Магическая уборка с Мари Кондо Сезоны Сезон 1

Магическая уборка с Мари Кондо, 1 сезон

Tidying Up with Marie Kondo 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу « Магическая уборка с Мари Кондо»

В 1-м сезоне шоу «Магическая уборка с Мари Кондо», который вышел на платформе Netflix, экспертка по уборке поможет людям грамотно организовать личное пространство. Герои программы — обычные люди, которые не в силах справиться с беспорядком и лишними вещами. Среди них: семья, живущая в маленькой квартире, женщина, пытающаяся вернуться к жизни после смерти мужа, молодожены, ожидающие пополнения в семействе. Мари Кондо научит участников упорядочивать имущество, избавляться от бесполезных вещей и поддерживать пространство в чистоте. Благодаря ее особому подходу к уборке каждое жилище превратится в дом мечты.

Список серий 1-го сезона телешоу « Магическая уборка с Мари Кондо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Уборка с маленькими детьми Tidying with Toddlers
Сезон 1 Серия 1
1 января 2019
Когда дети живут отдельно Empty Nesters
Сезон 1 Серия 2
1 января 2019
Как жить в тесной квартирке The Downsizers
Сезон 1 Серия 3
1 января 2019
Радоваться после тяжелой утраты Sparking Joy After a Loss
Сезон 1 Серия 4
1 января 2019
Студенты наводят порядок From Students to Improvements
Сезон 1 Серия 5
1 января 2019
Избавляемся от кучи хлама Breaking Free from a Mountain of Stuff
Сезон 1 Серия 6
1 января 2019
Готовим комнату для малыша Making Room for Baby
Сезон 1 Серия 7
1 января 2019
Когда два беспорядка превращаются в один When Two (Messes) Become One
Сезон 1 Серия 8
1 января 2019
График выхода всех сериалов
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