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Пакман в мире привидений
Сезоны
Пакман в мире привидений, список сезонов
Pac-Man and the Ghostly Adventures
6+
Год выпуска
2013
Страна
США/Япония/Канада
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Disney XD
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Пакман в мире привидений»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
15 июня 2013 - 9 ноября 2013
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
9 июня 2014 - 25 апреля 2015
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