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Киноафиша Сериалы Пакман в мире привидений Сезоны

Пакман в мире привидений, список сезонов

Pac-Man and the Ghostly Adventures 6+
Год выпуска 2013
Страна США/Япония/Канада
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney XD
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Список сезонов сериала «Пакман в мире привидений»
Пакман в мире привидений - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 15 июня 2013 - 9 ноября 2013
 
Пакман в мире привидений - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 9 июня 2014 - 25 апреля 2015
 
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