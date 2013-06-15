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Постер к 1-му сезону сериала Пакман в мире привидений
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Киноафиша Сериалы Пакман в мире привидений Сезоны Сезон 1

Пакман в мире привидений, 1 сезон

Pac-Man and the Ghostly Adventures 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
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О чем 1-й сезон сериала «Пакман в мире привидений»

В 1-м сезоне сериала «Пакман в мире привидений» благодаря школьному хулигану Пакман случайно открывает портал в преисподнюю и высвобождает армию призраков под предводительством беспощадного привидения Битрейуса. К счастью для Пак-вселенной, Легенда о последнем желтом обитателе этой планеты оказывается правдой: благодаря легендарному Древу Жизни молодые паки способы поедать призраков... и сплевывать их глазные яблоки! К сожалению, привидениям удается похитить Древо Жизни, что может привести к гибели Пак-вселенной. Отважный Пакман собирается вступить в противостояние с призраками.

Список серий 1-го сезона сериала «Пакман в мире привидений» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Приключения начинаются: Часть 1 The Adventure Begins Part I
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2013
Приключения начинаются: Часть 2 The Adventure Begins Part II
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2013
Вход с животными запрещен, особенно с монстрами: Часть 1 No Pets Allowed... Especially Monsters Part I
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2013
Вход с животными запрещен, особенно с монстрами: Часть 2 No Pets Allowed... Especially Monsters Part II
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2013
Сколько можно съесть All You Can Eat
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2013
Одержимый президент President Possessed!
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2013
Зит ты или Зит я? Is Zit You Or Is Zit Me?
Сезон 1 Серия 7
25 июня 2013
Назад в будущее Pac to the Future
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2013
Непобедимый Скибо Heebo-Skeebo
Сезон 1 Серия 9
27 июня 2013
Миссия невыполнима Mission ImPacable!
Сезон 1 Серия 10
28 июня 2013
Никто не знает No Body Knows
Сезон 1 Серия 11
1 июля 2013
Как в старые добрые времена Seems Like Old Times
Сезон 1 Серия 12
2 июля 2013
Предателюс поддает жару Betrayus Turns the Heat Up
Сезон 1 Серия 13
3 июля 2013
Лихорадка Пак-Понга Pac-Pong Fever
Сезон 1 Серия 14
5 июля 2013
Пак за рулем Driver's Pac
Сезон 1 Серия 15
22 июля 2013
Проклятый Jinxed
Сезон 1 Серия 16
23 июля 2013
Индиана Пак Indiana Pac & the Temple of Slime
Сезон 1 Серия 17
31 августа 2013
Планета Пак Planet Pac
Сезон 1 Серия 18
14 сентября 2013
Берегись, Пак! Stand By Your Pac-Man
Сезон 1 Серия 19
21 сентября 2013
Паклантида PacLantis
Сезон 1 Серия 20
28 сентября 2013
Юрский Пак Jurassic Pac
Сезон 1 Серия 21
5 октября 2013
Очень страшная ночь A Berry Scary Night
Сезон 1 Серия 22
12 октября 2013
Большая погоня The Great Chase!
Сезон 1 Серия 23
19 октября 2013
Печальный робот Robo Woes
Сезон 1 Серия 24
26 октября 2013
Шпион, который меня уменьшил The Spy Who Slimed Me
Сезон 1 Серия 25
2 ноября 2013
Вторжение остроголовых Invasion of the Pointy Heads
Сезон 1 Серия 26
9 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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