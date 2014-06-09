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Постер к 2-му сезону сериала Пакман в мире привидений
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Киноафиша Сериалы Пакман в мире привидений Сезоны Сезон 2

Пакман в мире привидений, 2 сезон

Pac-Man and the Ghostly Adventures 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
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О чем 2-й сезон сериала «Пакман в мире привидений»

Во 2-м сезоне сериала «Пакман в мире привидений» Пакмана просят подержать золотой ключ, который доктор Баттокс пытается украсть. Для этого он использует свой перепрограммированный чип управления разумом для управления аттракционами на карнавале. Затем Пакмана обманом заставляют найти бутылку с джинном, который обещает исполнить каждое его желание. Но, как говорится, будь осторожен со своими желаниями. Очередные ухищрения доктора Баттокса заканчиваются разморозкой доисторического пещерного ребенка, за которым вскоре начинают охотиться ученые. Пакман и Палс должны рискнуть всем и отправиться в прошлое, чтобы вернуть его.

Список серий 2-го сезона сериала «Пакман в мире привидений» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Поездка на диком пактопусе Ride The Wild Pac-Topus
Сезон 2 Серия 1
9 июня 2014
Злюка Джинн Meanie Genie
Сезон 2 Серия 2
10 июня 2014
Пещерный Пакман Cave PAC-MAN
Сезон 2 Серия 3
11 июня 2014
Космический конкурс Cosmic Contest
Сезон 2 Серия 4
12 июня 2014
По-умному! That Smarts!
Сезон 2 Серия 5
16 июня 2014
Пак-Мания Pac-Mania
Сезон 2 Серия 6
17 июня 2014
Рип Ван Пакл Rip Van Packle
Сезон 2 Серия 7
23 июня 2014
Спука-базука Spooka-Bazooka!
Сезон 2 Серия 8
24 июня 2014
Пак с тобой The Pac Be With You
Сезон 2 Серия 9
30 июня 2014
Тень Пак-Оборотня The Shadow of the Were-Pac
Сезон 2 Серия 10
8 октября 2014
Обескураженный рыцарь A Hard Dazed Knight
Сезон 2 Серия 11
16 октября 2014
Капитан Банши и его межзвездные пираты Cap'n Banshee and His Interstellar Buccaneers
Сезон 2 Серия 12
17 октября 2014
Счастливые каникулы и радостный Ягодный День Happy Holidays and a Merry Berry Day
Сезон 2 Серия 13
2 декабря 2014
Мир без слизи Peace Without Slime
Сезон 2 Серия 14
31 января 2015
Призрак за троном The Ghost Behind the Throne
Сезон 2 Серия 15
7 февраля 2015
Умей быть умней Nerd is the Word
Сезон 2 Серия 16
14 февраля 2015
Невеста Гриндера The Bride of Grinder
Сезон 2 Серия 17
21 февраля 2015
Остров Пасхального Яйца Easter Egg Island
Сезон 2 Серия 18
28 февраля 2015
Легенда о Жуткой Пустоте The Legend of Creepy Hollow
Сезон 2 Серия 19
7 марта 2015
Волшебник страны ОДД The Wizard of Odd
Сезон 2 Серия 20
14 марта 2015
Индиана Пак и Зубные Протезы Судьбы Indiana Pac and the Dentures of Doom
Сезон 2 Серия 21
21 марта 2015
Дорогая, я оцифровал Пакмана Honey, I Digitized the Pac-Man
Сезон 2 Серия 22
28 марта 2015
Очень страшный Хэллоуин Пака – Часть 1 Pac's Very Scary Halloween - Part One
Сезон 2 Серия 23
4 апреля 2015
Очень страшный Хэллоуин Пака – Часть 2 Pac's Very Scary Halloween - Part Two
Сезон 2 Серия 24
11 апреля 2015
Санта Пак Santa Pac
Сезон 2 Серия 25
18 апреля 2015
Новая девочка в городе New Girl in Town
Сезон 2 Серия 26
25 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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