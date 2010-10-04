События происходят в конце девятнадцатого столетия в альтернативной Японии, где одержала победу реставрация Мэйдзи. Теперь страна живет по западным традициям. Демоны-ёкаи, которые живут среди людей, стали нацменьшинством, и трудности с ними надлежит решать в рамках действующих законов. Ёкайский Приказ, установленный еще при сегунах, реорганизовали в Министерстве ёкайских дел. В Министерство сослали трех молодых лейтенантов. Каждый офицер будет работать с местными экспертами — девушками-полудемонами.