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Постер сериала Девушка-демон Дзакуро
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Киноафиша Сериалы Девушка-демон Дзакуро

Девушка-демон Дзакуро (2010 - 2010)

Otome Youkai Zakuro 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

События происходят в конце девятнадцатого столетия в альтернативной Японии, где одержала победу реставрация Мэйдзи. Теперь страна живет по западным традициям. Демоны-ёкаи, которые живут среди людей, стали нацменьшинством, и трудности с ними надлежит решать в рамках действующих законов. Ёкайский Приказ, установленный еще при сегунах, реорганизовали в Министерстве ёкайских дел. В Министерство сослали трех молодых лейтенантов. Каждый офицер будет работать с местными экспертами — девушками-полудемонами.

В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Аки Тоёсаки
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Девушка-демон Дзакуро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 13 эпизодов
 
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