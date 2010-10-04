Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Девушка-демон Дзакуро
Киноафиша Сериалы Девушка-демон Дзакуро Сезоны Сезон 1

Девушка-демон Дзакуро, 1 сезон

Otome Youkai Zakuro
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка-демон Дзакуро»

В 1-м сезоне сериала «Девушка-демон Дзакуро» представлена история о волшебно-романтических приключениях команды девушек-полудемонов, которые помогают солдатам-подросткам в битвах с демонами в Японии эпохи Тайсё. Действие происходит в альтернативной Японии в период вестернизации, где пытаются ужиться между собой представители человеческой расы и ёкаи. Для налаживания между ними отношений создано Министерство, в котором трое молодых людей, военнослужащих, работают вместе с четырьмя девушками-полукицунэ. Первое время героям непросто найти общий язык, и между ними возникает множество разногласий.

Список серий 1-го сезона сериала «Девушка-демон Дзакуро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сейчас я зачарую вас Prepare To Be Bewitched
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2010
Багровое сияние Crimson Brilliance
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2010
Печальное прошлое Tragic Past
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2010
Боязнь близости Timid Distance
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2010
Липкая западня Sticky Trap
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2010
Рука об руку Onward Together
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2010
Кошкин дом A Feline House
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2010
Переменный дождь Fickle Rain
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2010
Радости любви Joy of Love
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2010
Зловещие тени Creeping Shadows
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2010
Холодное прикосновение Hollow Touch
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2010
В шаге от развязки Looming Crisis
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2010
Блистательное окончание Brilliant Finale
Сезон 1 Серия 13
27 декабря 2010
График выхода всех сериалов
Related video
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше