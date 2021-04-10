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Постер к 1-му сезону сериала Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум
Киноафиша Сериалы Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум Сезоны Сезон 1

Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум, 1 сезон

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум»

В 1-м сезоне сериала «Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня» Адзуса Айзава, 27-летняя офисная сотрудница, всегда слишком ответственно относилась к своей работе. В результате она так перетрудилась, что в буквальном смысле погибла на рабочем месте. Благодаря Богине ей удается перевоплотиться в другом мире, где она получает уникальную возможность жить спокойной и беззаботной жизнью. Адзуса воплощается в теле 17-летней девушки и становится бессмертной ведьмой, которая живет в маленьком домике в горах. Единственным источником дохода для нее стало уничтожение низкоуровневых слизней.

Список серий 1-го сезона сериала «Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2021
График выхода всех сериалов
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