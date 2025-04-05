Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум 2021 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум
Киноафиша Сериалы Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум Сезоны Сезон 2

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 апреля 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 апреля 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 мая 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 мая 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
17 мая 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
24 мая 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
31 мая 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
7 июня 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
14 июня 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
21 июня 2025
График выхода всех сериалов
Комета, цунами и новый ледниковый период: 3 фильма о катастрофах, один из которых несправедливо затмила слава «Армагеддона»
Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело
Почему Михримах лежит в гробнице рядом с отцом, а Хюррем — нет: странное решение династии Османов
«Это фактор риска»: диетолог взглянула на дневное меню Миронова — объяснила, мог ли рацион повлиять на трагичный уход актера
Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку
Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову
Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше