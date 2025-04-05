Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум 2021 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум
Сезоны
Сезон 2
I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 апреля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
5 апреля 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
12 апреля 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
19 апреля 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
26 апреля 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
3 мая 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
10 мая 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
17 мая 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
24 мая 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
31 мая 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
7 июня 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
14 июня 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
21 июня 2025
График выхода всех сериалов
Комета, цунами и новый ледниковый период: 3 фильма о катастрофах, один из которых несправедливо затмила слава «Армагеддона»
Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело
Почему Михримах лежит в гробнице рядом с отцом, а Хюррем — нет: странное решение династии Османов
«Это фактор риска»: диетолог взглянула на дневное меню Миронова — объяснила, мог ли рацион повлиять на трагичный уход актера
Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку
Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову
Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667